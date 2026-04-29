За увеличаване на потребителската такса продължава да настоява БЛС. Темата се обсъжда и между Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите.

Доводът за искания ръст в заплащането е, че потребителската такса не е актуализирана от 2012 г. Личните лекари настояват таксата да е 1% от минималната работна заплата, която в момента е 620 евро. През октомври миналата година се обсъждаше вариант за плавен преход, като предложението бе да се вдигне с 1 лев. В момента потребителската такса е 1,48 евро. Пенсионерите я заплащат в намален размер - 51 цента.

От таксата са освободени деца, хора с онкологични заболявания, лица с ТЕЛК над 71%, както и бременни жени. Лекарите настояват държавата да започне да покрива потребителските такси на групите, освободени от заплащането ѝ.

“Обикновено за здравеопазване, което е от национално значение за сигурността на страната, се говори малко преди и малко след избори. Услугата от 2012 г. не е претърпяла промяна. Минималната работна заплата тогава е била 270 лв. Същевременно се вдигнаха цени на горива, банкови такси, храни, мобилни оператори, само тази услуга остава неудовлетворена през годините”, каза общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов в “България сутрин”.

Той обясни, че потребителската такса е доплащане за покриване на текущи разходи на лекарска практика.

Д-р Спасов уточни, че размерът на потребителската такса се определя в Закона за здравето, където изрично е написано 1% от минималната работна заплата, но през 2012 г. е допълнен този член с постановление на МС.

“Топката е в МС. Въпрос на политическо решение е, но през годините политиците смятаха, че това е “горещ картоф” и може да подразни избирателите. Примерно, имаме близо 1 млн. души, с решение на ТЕЛК, само че освободени са тези, които имат над 71% загубена трудоспособност”, коментира докторът.

Пациенти веднага реагираха, че 6 евро е твърде висока такса и пресметнаха, че ако три пъти в седмицата посещаваш джипито ще плащаш 18 евро. Пенсионери също обясниха, че дори и те да плащат наполовина такова драстично увеличение не е редно да има.

В началото на април пък от БЛС поискаха спешна актуализация на всички медицински дейности минимум с 25% “Искането ни е за незабавни разговори и подписване на Анекс към Националния рамков договор между Българския лекарски съюз (БЛС) и (НЗОК) Сега можем да кажем, че здравната система е на ръба, разходите нарастват главоломно, като в последните години са се увеличили със 75%”, заяви тогава Брънзалов.