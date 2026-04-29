Четирима души са загинали, а 11 са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

Тежките пътнотранспортни произшествия за изминалите 24 часа са 11.

Дете загина вчера при пътен инцидент в карловското село Розино. Мъж загина при катастрофа между пловдивските села Калековец и Стряма. 18-годишно момиче е загинало при катастрофа на пътя Мездра-Своге в ранните часове на вчерашния ден. Колата, в която се е возила, се е ударила в крайпътна мантинела.

При пътен инцидент между два леки автомобила на околовръстния път на Стара Загора вчера загина и шофьорът на единия автомобил.

От началото на годината са станали 1666 катастрофи със 123-ма загинали и 2080 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 14 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., допълват от МВР.

За първите три месеца на годината 86 души са загинали, а 1538 са ранени при катастрофи, съобщиха в началото на месеца от МВР.