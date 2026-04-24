На 24 април Църквата почита Свещеномъченик Сава Стратилат.

Сава бил по произход гот. Той живял през времето на римския император Аврелиан (270 - 275). Както показва името му (стратилат - воевода), бил военачалник във войската.

Като приел християнската вяра и станал ревностен Христов служител, той посещавал християните, които били затворени в тъмница, подпомагал ги с щедри дарения и ги съветвал да бъдат твърди и с търпение да понасят страданията за името Христово.

Аврелиан узнал, че Сава е християнин и го повикал при себе си на съд. Сава смело изповядал пред него вярата си, свалил знаците на военния сан, хвърлил ги пред императора и заявил, че е готов да понесе всякакви страдания за Христа.

Подложили го на страшни изтезания: жестоко го били, горили с огън раните му, хвърляли го в котел с кипящ катран. Но Господ го запазил и той излязъл от катрана невредим.

Като видели това чудо, седемдесет войници повярвали в Христа и високо изповядали вярата си. По заповед на императора всички били осъдени на смърт, която те посрещнали с радост. Свети Сава бил хвърлен в тъмница.

Една нощ през време на усърдна молитва му се явил Сам Господ. Изпълнен с нова сила, св. Сава изтърпял още много жестоки наказания и най-после бил удавен в една река.

Поверия, забрани и традиции

В народните вярвания денят се свързва с предпазливост към нови начинания – смята се, че те може да не се развият успешно.

Също така се вярва, че не е добре да се вземат или броят пари на този ден, за да не се "привлича" финансов недостиг.

Смята се, че Свети Сава Стратилат закриля воините, затова на този ден се отправят молитви за вътрешна устойчивост, сила и способност човек да преодолява трудностите с твърдост и достойнство.