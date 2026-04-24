Над 300 нелегални мигранти бяха открити в района на остров Крит за последните три дни, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Късно вчера кораб на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс (Frontex) е засякъл три лодки със 125 нелегални мигранти. Мигрантите са били транспортирани до остров Крит.

По-рано в четвъртък при три отделни случая в района на острова бяха засечен кораби с общо 180 нелегални имигранти, а в сряда - плавателен съд с 38 души на борда.

Местните власти са обезпокоени от увеличения мигрантски поток, който се наблюдава в района на остров Крит. Очакванията са, че вероятно ще пристигнат още мигранти, което увеличава и опасността от инциденти, отбелязва телевизията.

Остров Крит е на пътя на нелегалния трафик на мигранти към Европа и охраната му се осъществява съвместно с Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс (Frontex). Предполага се, че пристигащите на острова мигранти тръгват от отсрещния либийски бряг.