Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на един от шофьорите на катастрофиралия автобус край Малко Търново, при който загинаха две украински гражданки, а други пострадаха. Водачът е задържан за до 72 часа, като предстои искане за постоянен арест.

По време на разследването е установено, че обвиняемият не е взел необходимите мерки, за да може спрелия за престой автобус да не потегли сам, в следствие на което превозното средство е тръгнало на собствен ход назад и в последствие е пропаднало в дерето.

„Събрани са достатъчно доказателства, за да бъде привлечен като обвиняем за причиняване на смъртта на две лица и телесни повреди на други пътници“, заяви говорителят на прокуратурата Христо Колев.

По думите му съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е чуждестранен гражданин без постоянен адрес у нас. Грозят го от 10 до 15 години лишаване от свобода, ако бъде признат за виновен.

Разследването сочи, че автобусът е спрял на наклон заради липса на гориво, а след запалване на двигателя е потеглил сам и се е преобърнал.

„Установено е, че превозното средство е било с работещ двигател и без дръпната ръчна спирачка – нарушение на Закона за движение по пътищата“, посочи Колев.

При инцидента пътници са направили опит да овладеят ситуацията, но без успех. Назначена е автотехническа експертиза, която трябва да изясни окончателно причините за катастрофата. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.