Земетресение с магнитуд 5,8 е регистрирано в района на гръцкия остров Крит, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център.

Трусът е станал в 06:18 ч. местно (и българско) време на дълбочина от 10 км.

Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион.

За момента няма данни за щети и пострадали, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. След силното земетресение са регистрирани няколко вторични труса с магнитуд между 3,2 и 3,8 по Рихтер.

(БТА)