Има огромен смисъл да рециклираме и да събираме разделно отпадъците. Това заяви в интервю за News.bg експертът Стойчо Наков.

От 20 години в България има система за разделно събиране на отпадъци, но хората не вярват, че се рециклира, по думите му. По данни на Столичното предприятие за третиране на отпадъците 50% от отпадъците, които попадат там от сивите контейнери могат да се рециклират. Депонирането на отпадъци е скъп процес, подчерта Наков. Освен това потребителят веднъж вече е платил продуктова такса за рециклиране. Хвърляйки продукт, който може да се рециклира в смесения отпадък, той не минава през процеса на рециклиране, за който е платил реално.

Според него са нужни по-таргетирани информационни кампании от МОСВ, общините и фирмите, оползотворяващи отпадъци. Освен това системата за разделно събиране на отпадъците трябва да е по-консистентна. Миналата година по инициатива на СО са събрани 90 тона отпадъци от мазета и тавани, както и 1 тон лекарства с изтекъл срок на годност. Мит е, че всичко отива на едно място, категоричен е Стойчо Наков. Действително боклукът отива на една площадка, на която се сепарира. Тези отпадъци не са безплатни, предупреди той. Важно е да има стимули, смята той и обясни, че все още в някои случаи еко изборът е скъп.

Около 40 милиона евро на година плащаме на ЕС от нерециклиране на пластмаса, стана ясно от коментара му. Всички имаме общ интерес да намалим тези разходи, поясни Наков. Липсва ни постоянството, убеден е той. Нямаме стратегия за години напред, по думите му. А е време да се награди темата с концепцията за кръгова икономика и депозитна система. Рециклирането се връща към нас под формата на рециклирани продукти, посочи Стойчо Наков. Ние като общество трябва да се интересуваме къде отиват отпадъците и какво де случва с тях, според него.

По мнението му като цяло хората добре възприемат рециклираните продукти. Проблемът в Европа е решен чрез депозитна система като тя е въведена в 18 държави, както обясни Наков. В България въвеждането й се отлага за 2029 година. А ЕС планира през 2029 90% да е рециклирането на еднократна пластмаса. Стойчо Наков се надява и в България да се спре с това отлагане още повече че има и финансови санкции за неизпълнението на тези цели.