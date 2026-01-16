Православната църква почита днес честни вериги на свети апостол Петър, Преп. Ромил Видински, свети свещеномъченик Дамаскин Габровски.

Когато Ирод Агрипа І видял, че убийството с меч на свети апостол Яков, брат Йоанов, се понравило на юдеите, той хванал и Петър през дните на празника Безквасници, задържал го и го хвърлил в тъмница, като го предал на четири четворки войници и мислел след Пасха да го изведе пред народа. Апостол Петър бил пазен в тъмницата, а в това време Църквата непрестанно се молела Богу за него.

А когато Ирод щял да го изведе, през нея нощ Петър спял между двама войници, окован с две вериги, и стражи пазели пред вратата на тъмницата. И ето, ангел Господен застанал, и светлина блеснала в тъмницата. Ангелът побутнал Петър в хълбока, събудил го и рекъл: "Стани скоро!" И веригите паднали от ръцете му.

Разгневеният Ирод умълтвил всички стражи, които пазели Петър в тъмницата.

По-късно учениците на апостол Петър успели да се сдобият с веригите на първовърховния апостол, и те били предавани на поколенията в продължение на векове като скъпоценна и чудотворна светиня. Вярващите получавали чрез тях изцеление от различни болести.

Дошлата на поклонение в Йерусалим императрица Евдокия, съпруга на Теодосий Млади, получила тези вериги от патриарх Ювеналий. Евдокия веднага изпратила едната верига в Цариградската църква "Свети Апостоли", а другата – на дъщеря си Евдоксия, жена на западния римски император Валентиниан ІІІ. Евдоксия построила храм в чест на апостол Петровите вериги.

В чест на намерените вериги християнската църква и на Изток, и на Запад през V век установила празник на 16 януари за молитвено поклонение през тази древнохристиянска светиня.

Вярвания и традиции

В Русенско денят Свети Вериги се празнуват три дни (16, 17 и 18 януари) за здраве на стоката и на хората. Той е свързан със забраната да се работи по време на този празник.

Това е първият от празниците, посветени на гръмотевицата, за която се смята, че е небесна стрела. Удареният от нея е грешен човек, той е наказан по Божия воля и не бива да бъде погребан в общите гробища.

На този ден стопанките месят пита-колач и го раздават по съседските къщи, за да се предпазят от гръм. Забранено е да се работи, не се плете, тъче, шие.

На 16 януари имен ден празнуват всички, които носят името Ромил, Ромила и производните им.