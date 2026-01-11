През следващото денонощие обстановката в България остава усложнена. Снеговалежите ще продължат, а в Северна България и планинските райони снежната покривка ще нараства. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Оранжев код в Североизточна България

Най-сериозна ще е ситуацията в североизточните райони. Областите Русе, Разград, Силистра, Шумен и Добрич са под оранжев код. Там се очакват значителни валежи от сняг. Силен вятър, който ще причини снегонавявания. Трудни ще са условия за пътуване.

Жълт код за по-голямата част от страната

Почти цяла България (с изключение на няколко западни и централни области) е оцветена в жълто. Това означава потенциално опасно време със снеговалежи и умерен до силен вятър. Шофьорите трябва да бъдат изключително внимателни в планинските проходи и по магистралите.