Легендарната френска актриса Бриджин Бардо почина на 91 години.

Брижит Бардо, френската актриса и певица, която се превърна в секс символ, преди да обърне гръб на филмовата индустрия, за да стане активист за правата на животните, почина на 91 години.

Бардо доби международна слава с филма от 1956 г. „И Бог създаде жената“, написан и режисиран от тогавашния ѝ съпруг Роже Вадим.

В началото на 70-те години обаче тя обяви оттеглянето си от актьорството и стана все по-активна политически. Нейната откровена подкрепа за правата на животните прерасна в провокативни коментари за етническите малцинства и открита подкрепа за крайнодесния френски Национален фронт, което доведе до поредица от осъждания за расова омраза.

