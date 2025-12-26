От Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) съобщават, че пътните настилки в страната са предимно мокри, на по-усойните места те са частично заледени, но въпреки това, проходими при зимни условия. Данните на АПИ са към 06:30 часа тази сутрин.

Слаб сняг вали в районите на Троянски проход (обл. Ловеч), Кипилово (обл. Сливен), Картела (обл. Пазарджик), магистрала “Тракия”, Боровец (обл. София), Кърджали.

До 40 м e намалена видимостта поради мъгла в района на Костенец (обл. София), до 50 м - в района на проход Шипка, Гълъбец и магистрала “Тракия” от 46 км до 55 км.

В района на Белоградчик и Димово (обл. Видин) отново поради мъгла видимостта е намалена до 100 м, до 150 м - в района на магистрала „Струма” от 27 км до 36 км.

Вятър духа в областите Варна, Добрич, Кърджали, Разград, Смолян, Шумен и Ямбол.

Слаб дъжд вали в областите Благоевград и Сливен. Температурите са в интервала от -8° С до +8°С.