Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас издаде предписание на концесионера на морски плаж „Бургас – север“ за възстановяване на ландшафта на бреговата ивица на територията на морския плаж, като постанови да бъдат предприети адекватни мерки за коригиране на щетите и връщане на терена в естествения му вид.



Разпореждането идва след проверка в началото на този месец, при която бяха констатирани разминавания между заявените от наемателя дейности и реално изпълнените на терен строителни или укрепителни работи.

Концесионерът действително е уведомил екоинспекцията за извършване на дейности по отнемане на повърхностния слой от пясъчното покритие на част от морския плаж и депонирането му във вътрешността на плажната ивица, извън заливаемата зона.

Описаните дейности обаче не съответстват на реално извършените, тъй като е отнет пясъчен субстрат от плитката част на морето – в прибойната зона. В резултат на това е нарушен ландшафтът и целостта на бреговата ивица.