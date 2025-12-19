Следващата седмица има само два официални работни дни - понеделник и вторник. След това излизаме в пет дневна почивка за Коледните празници. По изчисления на туристическия бранш, стотици хиляди българи ще пътуват за празниците.

В последния петък преди Коледа трафикът на изход от София е спокоен, но не така се очаква да се в следващите дни. Ето ги и цифрите.

В дните около Коледа се очакват:

- 720 хил. пътувания в страната и 180 хил. в чужбина - основно в Турция, Сърбия и Северна Македония;

- Обратно към страната очакваме 170 хил. също посещения при близки и роднини или за туризъм.



За тази цел на 23 и 30 декември - се ограничава движението на камиони над 12 тона по всички магистрали за периода от 12 до 20 часа. В дните 23 и 24 декември ще се въведе реверсивно движение в посока "Кулата".

Стотици хиляди ще тръгнат на път в страната и чужбина. Някои още от днес, но пикът се очаква да е преди Бъдни вечер. Затова се въвеждат и забрани.



"За тежкотоварни камиони над 12 т съответно на 23 и 30 декември – двата вторника пред Коледа и Нова година, когато ще бъде ограничено движението между 12-20 часа на всички магистрали „Хемус”, „Тракия” и „Струма”, обясни инж. Мирослав Ценов от „Ситуационен център и управление на трафика" при АПИ.



Движение и към България. Очакват се 170 хиляди посещения от чужбина при близки и роднини. В София най- голямо струпване на хора се очаква около големите търговски центрове: „Ще бъдат регулирани кръстовищата, а там, където не е възможно, ще се намесват служители на „Пътна полиция”, обясни главен инспектор Светослав Величков от СДВР



Равносметката към края на годината е по-малко тежки катастрофи в сравнение с 2024 г.: "От началото на годината, сравнено със същия период на миналата година, отчитаме намаление в тежките ПТП, ранените и загиналите. При ранените намалението е с около 10%, загиналите са с 22-ма по-малко, отколкото миналата година", каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция”.