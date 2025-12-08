22-рото европейско първенство по карате киокушин на без-категории и Европейско първенство по ката се проведе на 6-ти и 7-ти декември в Букурещ, Румъния. В състезанието взеха участие 900 представители от 21 държави.

Българският отбор, който бе съпроводен от шихан Емил Костов, се състоя от 24-ма каратеки, членове на ИКО България, от които 4-ма бяха възпитаници на шихан Гергана Апостолова-Костова от СКК”КУОКУШИН СПИРИТ” Бургас.

Първият ден от мероприятието се съревноваваха деца, юноши, младежи и девойки, а вторият продължи с двубоите при мъже, жени и ветерани и КАТА за мъже и жени.

Бургаският състезател Евгени Прудников спечели Европейска титла при мъже +45г. в тежка категория. Останалите възпитаници от клуба на шихан Апостолова (Ярослава Прудникова, Ивайло Ромилов и Александър Иванов) загубиха на квалификациите 1-вия ден.

Като цяло отбора на БКА -ИКО БЪЛГАРИЯ завоюва общо 6 златни, 2 сребърни и 6 бронзови медала.

Шихан Емил Костов, шихан Гергана Апостолова-Костова, шихан Зихни Хасанов и сенсей Цветелин Христов бяха част от съдийския състав на първенствата.