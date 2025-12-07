В Бургаско задействаха системата BG-ALERT, а семейство беше евакуирано заради скъсана дига на река. В региона продължава да вали, макар и много по-слабо отколкото в събота.

Все още е в сила обявеното частично бедствено положение в община Созопол - за село Зидарово, където беше повредена инфраструктура. В неделя сутрин отново се включи системата BG-ALERT.

Село Ново Паничарево беше една от критичните точки и имаше опасност от наводнение на къщите, които са в близост до река Ропотамо.

"За щастие обстановката се нормализира. Метеорологичните условия също се подобриха". Това съобщи по Нова тв кметът на Приморско Иван Гайков.

Той подчерта, че едно от най-критичните места на река Ропотамо е преливникът на язовир "Ново Паничарево". "И предвид обилните валежи, устоите на мостовите съоръжения, както и коритата на реката, бяха поставени на изпитание. От преливника водата, която излиза по данни на ВиК, е близо 150 хиляди литра в секунда, което създава изключителна опасност. Като по чудо се разминахме в събота без жертви и без сериозни инфраструктурни щети", подчерта градоначалникът.

По думите му община Приморско може да се справи с понесените поражения при дъждовете на инфраструтурата. "Но сериозният проблем се появява тогава, когато водата повлече земна маса и дървета или клони", уточни Гайков.

И допълни, че на фона на продължаващите валежи - дежурни екипи на община Приморско, на районното управление, пожарна, дори и "Гражданска защита", патрулират в района."В неделя бяхме предвидили място, което да подслони при нужда бедстващи – със сухи пакети и завивки. За щастие не се наложи, но сме в постоянна готовност при необходимост да окажем съдействие", обясни кметът на Приморско.

Обстановката в страната започва да се успокоява.

Нощта премина спокойно при нас. Вследствие на метеорологичните условия през изминалото денонощие реагирахме на 29 произшествия, основно свързани с паднали дървета. Най-много бяха сигналите в Пловдив, Русе и Бургаска област. Това заяви в „Събуди се” директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов.

По думите му е имало необходимост от превантивна евакуация на 10 семейства, които са били в близост до прелялата река Ропотамо. "Но по-късно те се завърнаха по домовете си, след като водата постепенно започна да се оттегля. Към момента нямаме информация за хора, които да са в опасност там", подчерта той.