На 15 март, 2026 г. Православната църква отбелязва третата неделя на Великия пост – Кръстопоклонна неделя.

Това е ден, когато специално се покланяме на един от най-ярките символи на нашата вяра – Светият и Животворящ Кръст Господен.

Той се изнася от олтара и се поставя в центъра на храма. Смята се, че в средата на постите този ритуал дава на християните духовна сила да извървят до край пътя на пречистването до деня на Възкресението. По традиция кръстът остава за поклонение в центъра на всеки храм до следващата неделя.

Във всички епархии на Българската православна църква се отслужва празнична Света Литургия и християните се покланят на изнесения в храма Кръст.

Два пъти в годината Православната църква поставя Христовия кръст в центъра на своето богослужение. Тези два празника разполовяват годишния кръг на две. Единият празник е днес – в средата на Великия пост, а другият – на 14 септември.

Ако Благовещението – благата, радостна вест за предстоящото рождение на Божия Син, е началото на човешкото спасение, то кръстът е неговото изпълнение. Защото чрез кръста Спасителят изкупи греховете на света и даде Себе Си откуп за спасението на всички, които са вярвали, вярват и ще вярват в Него.

Кръстопоклонна неделя се свързва и с някои обичаи, които се различават в отделните краища на страната. Например в някои райони има традиция през този ден младите невести да гостуват на кумата и на майка си, където биват дарени със семена за посев.

В някои части на страната съществува предание и че на Кръстопоклонна неделя не бива да се работи, защото на този ден дори и птиците не преправят гнездата си, за да отдадат почит на Светия Кръст. Другаде пък през днешния ден правят пити с кръст, зелници и постни баници с лук.

По традиция на Кръстопоклонна неделя се събират девойките, които ще лазаруват на Лазаровден.

Агапий и мъчениците

На 15 март Православната църквата почита и Св. мчк Агапий и 6-имата мъченици с него.

Св. Агапий и другарите му пострадали от началника Урбан в Кесария Палестинска. Всички освен Агапий били много млади и не били кръстени.



Един ден младежите гледали как мъчат християните и като видели с какво търпение те понасяли всичко, разпалили се от ревност за Христа, отишли при началника си Урбан и му казали: "И ние сме християни!".

Увещанията и заплахите на Урбан били напразни. Към тях се присъединил и знатният кесарийски гражданин Агапий. Всички били посечени с меч.

На 15 Март имен ден празнуват Божко, Божан, Божил, Манол, Емануил, Манчо, Тотьо, както и производните им имена.