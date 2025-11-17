В понеделник над страната ще има значителна висока облачност, съобщават от НИМХ в своята прогноза за времето за 17 ноември.

Минималните температури сутринта ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 2°. В Дунавската равнина на много места през целия ден ще остане предимно мъгливо и почти тихо.

До обяд мъглите в южната половина от страната ще се задържат. Около и след обяд ще започне да духа вятър от юг-югозапад, който на север от планините и в източните райони ще бъде и умерен.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Дунавската равнина в местата с по-трайна мъгла - между 8° и 13°, за София – около 17°.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Вятърът от юг-югозапад ще се усили и по най-високите части ще бъде и бурен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 11°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и мъгла. Ще има разкъсана висока облачност. Около и след обяд ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.