Лидерът на ГЕРБ коментира енергийните отношения с Турция, като заяви, че договорът с "Боташ" продължава да тежи на страната.

"Президентът на Турция е голям играч, и тогава ни "опука", за да направиме договора с "Боташ". Сега ние всеки ден плащаме на турските "джензита" по 600 хиляди евро, всеки ден, и турците щедро казват на сегашния служебен министър да сядат да предоговарят договора. Но една от исканите точки е да увеличим капацитета на влизане на газ от Турция към България и на запад. Но ние ползваме гръцката връзка. Всъщност Румен Радев и неговото правителство дадоха картите на България в ръцете на Ердоган, и сега той си играе с нас. Разбирате ли как ни успа тогава Ердоган?, - винаги националните предатели в историята ни са такива - същите са предали и Левски, и Ботев", заяви Борисов.

Той засегна и темата с рафинерията "Лукойл", като посочи, че запасите са ограничени във времето. "Лукойл" има запаси до април, вчера лично се обадих на Спецов. На 29 април изтича дерогацията със САЩ за "Лукойл", а през август изтича дерогацията с Обединеното кралство. Конфликтите в Близкия изток и в Украйна няма да приключат скоро", каза още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отправи критики и към служебното правителство, като го обвини в масови кадрови промени. "Има правителство, което се държи не като служебно, а с избрано като с пълно мнозинство и си позволява поголовно да уволнява. Копринков и Пламен Узунов правят всички промени, да знаете. Намират време да махат абсолютно всичко и да назначават партийните си секретари. За областни управи назначават партийните си секретари. Държава и партия е едно и също сега при тях. При нас не е било така - във Варна сменихме ли ние областния управител от сглобката? Не. Нека ги видят хората какво правят тези два месеца. Очаквах едно "Благодаря" да кажат за удължителния бюджет", заяви той.

По отношение на подготовката за изборите Борисов каза, че ще се занимава с листите в следващите дни.