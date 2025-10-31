В Деня на Черно море – 31 октомври, село Маринка ще се превърне в притегателно място за всички, които обичат морето и силата на изкуството.

Пред сградата на кметството вече е разположена откритата фотоизложба „Размисли за морето“ – вдъхновяваща колекция от фотографии на бургаския майстор на обектива Христо Анестев, които представят морето като жив организъм – красиво, могъщо и крехко едновременно.

Изложбата е създадена като артистичен мост между човека и природата. Всяка фотография улавя миг от бреговете на българското Черноморие – играта на вълните, светлината на изгрева, следите на хората, за които морето е съдба. В този визуален разказ зрителят не просто наблюдава, а съпреживява – усеща дъха на солта, движението на водата и мълчаливия призив за отговорност към природата.

„Размисли за морето“ е част от поредица културни събития, посветени на Деня на Черно море, и има за цел да насочи вниманието към опазването на морската среда и осъзнаването на нейното значение за живота на хората.

Изложбата ще остане пред кметството в село Маринка до 26 ноември, след което ще бъде пренесена в гр. Черноморец, където ще продължи да очаква своите посетители до края на декември.

Всеки, който се докосне до тази експозиция, ще открие не просто снимки, а дълбоко послание – че морето е част от нашата идентичност и че неговото бъдеще зависи от грижата и вниманието, които му отдаваме днес.

Събитието се организира от Фондация „Виа Понтика“ с любезното съдействие на Кметство Маринка и НЧ „Маринка 2024“ и се съфинансира от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.