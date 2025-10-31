Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав край селището Гърла Маре в окръг Мехединц, на мястото, където се срещат границите на Румъния, България и Сърбия, съобщава телевизия Диджи 24. Причината за инцидента е ниското ниво на реката в този участък.

Съдът е отплавал от Турну Мъгуреле към Виена с 180 пътници и 53 души екипаж. В района на Гърла Маре дебитът на Дунав вчера е бил значително по-нисък – 2600 куб.м. спрямо обичайните 3800 куб.м. за този период на годината, поради което корабът заседнал в пясъчен нанос.

Властите веднага се свързали с екипажа и пътниците и осигурили провизии за няколко дни, тъй като не било ясно колко време ще останат блокирани.

"Днес сутринта нивото на Дунав се е повишило и корабът е успял да продължи плаването си към Виена", съобщават от медията.