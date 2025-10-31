Преди 100 години през октомври се ражда Донка Колева. Днес възрастната дама, заобиколена от близките си в Резиденция за възрастни „Сердика“– Поморие, отпразнува своя стогодишен юбилей. По покана на екипа в дома, кметът Иван Алексиев също присъства на празника и поднесе своите сърдечни поздрави към столетницата. В знак на уважение, баба Донка получи торта, цветя и топъл кашмирен шал.

„Благодаря на служителите, работещи в дома, за грижата, която полагат за тези хора. Поздравявам ви за начина, по който зарадвахте госпожа Колева по повод личния ѝ празник. Макар да е почти незряща, аз съм убеден, че е усетила вниманието ви със сърцето си. Пожелавам на всички вас да достигнете и да живеете достойни и пълноценни старини“, каза кметът Алексиев, обръщайки се към екипа и към възрастните хора в дома.

Празникът бе уважен и от директора на Общинско предприятие „Социално обслужване“ Таня Нанева.