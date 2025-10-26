Ученичката от Гимназията за романски езици в Бургас Ивайла Горанова разцепи с глас сцената на шоуто "Пееш, или лъжеш". 16-годишното момиче показа школувано пеене, нежен тембър и изплави публиката и журито на крака.

Ивайла остана до последния кръг и беше на крачка да направи дует с Михаела Маринова, когато Мишето се поколеба и избра в последния момент другия участник, който я разби с як метъл, но върху чужд записан глас. Дуетът се превърна в пародия, а на Михаела й се доплака.

Ивайла Горанова обра овациите и спечели нов смартфон, но са размина с мечтата си да излезе на сцена в Новогодишната нощ с Михаела Маринова. Но тя е само на 16 и вярваме, че тепърва ще се наслаждаваме на прекрасния й глас.