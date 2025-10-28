"Бялата лястовица" на КОЦ-Бургас Кремена Краева, която е пример и вдъхновител за много жени, преминаващи през тежкия път за лечение на рак на гърдата, отправи емоционално послание в рими. Краева е от тези дами, които заразяват с усмивка и енергия. Тя два пъти преминава през диагнозата рак на гърдата и благодарение на лекарите, медицинските сестри и целия екип на здравното заведение днес живее пълноценно и раздава обич. Заедно с Кремена Стаматова, която е сърцето и гласът на КОЦ-Бургас, в месеца за борба с рака на гърдата, откриха стена на надеждата, която вдъхва сили на дамите, започващи лечение. Ето и посланието в рими на Кремена Краева:

Кремена & КременаИскам, утре да се събудя и да видя усмихнати лица.Искам, да свърши всичко което ни носи тъга.Искам, живота да тръгне по вярна следа.Искам, да се прекърши' всичко лошо в света.Искам, да има повече вярващи хора.Искам, да изчезне събраната умора.Искам, да вървим по чудеса.Искам, за всичко да мога да благодаря.Искам, с очите на всяко дете красота.Искам, да обичаме и да носим радостта.Искам, свят в който има много доброта.Искам, и заедно можем да променим света!