В проектобюджета за следващата година е разчетено от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата за страната да е в размер на 605 евро.

На вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество представителите на КНСБ настояха социалният министър Борислав Гуцанов да оповести размера на най-ниското възнаграждение за догодина, което ще бъде заложено. Тогава той заяви, че става въпрос за вече обсъдената със синдикатите и бизнеса стойност от 1213 лева.

По-рано управляващите увериха, че бюджетът ще бъде внесен в НС до края на седмицата.