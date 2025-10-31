Автомобилното събитие „Рали Созопол – Пътят не е писта“ ще се проведе на 2 ноември 2025 г. (неделя) в Созопол, а това ще наложи временна промяна в организацията на движението. Информацията съобщи пресслужбата на Областвната дирекция на МВР-Бургас.



Заради събитието, официалният вход на град Созопол ще бъде затворен за движение в периода от 08:00 ч. до 18:00 часа, уточняват от полицията.





По време на ограничението:



- На входа на града ще бъдат поставени пътни знаци за временна организация на движението по Републикански път II-99 – преди пътен възел 20+500, при включването към общински път BGS-12.10 (детелината на Созопол).



- Съществуващите пътни знаци, указващи входа на града, ще бъдат закрити. •



- За улеснение на гражданите и гостите на Созопол е осигурен алтернативен път - входа за "Санта Марина" и магазин "Лидл"