Общинските съветници единодушно подкрепиха днес предложението на кмета Димитър Николов в Бургас да бъде открит филиал на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

„Тази учебна година Бургас е единственият град в страната, който има ръст на записаните студенти! 650 нови студенти повече избраха да учат тук – повече, отколкото в който и да е друг град! От тези 650 студенти по-голямата част не са местни. Повишен е интересът и на университетски преподаватели в Бургас. Имаме ежедневни запитвания за общежития. Затова усилено строим 2 нови сгради за общежития за студенти и за преподаватели, както и малки апартаменти за семейни студенти“, заяви кметът Димитър Николов по време на сесията на Общинския съвет.

„С откриването на филиал на Минно-геоложкия университет не само даваме възможност на бургаски деца, но и на млади хора от цялата страна да учат в Бургас по специалности, които досега не са съществували в града. Ще заложим на търсени специалности като геодезисти, подземно и надземно строителство. Така разширяваме ветрилото от инженерни специалности в Бургас!“, допълни още кметът Николов.

Откриването на филиала е в съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование (2021–2030), Националната карта на висшето образование, както и с Демографската стратегия на Община Бургас.

Той ще предлага обучение за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление „Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми“ по специалностите: „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“.

Такива кадри са търсени на пазара на труда в региона, като предлагането им към момента е недостатъчно, което не спомага за ефективното функциониране и растеж както на големите, така и на малките и средните предприятия и регионалната администрация. Така откриването на филиала ще създаде благоприятни предпоставки за развитие на бизнеса, създаване и внедряване на иновации, откриване на нови работни места и привличане на инвеститори, за което наличието на подготвени кадри е ключов фактор.

За нуждите на обучението и административната дейност Общината предвижда предоставяне на необходимата материално-техническа база в студентския кампус, включваща лекционни зали, кабинети за преподаватели и администрация.

Специалностите, които се планира да бъдат разкрити, са нови и не дублират съществуващите в други висши учебни заведения в региона.