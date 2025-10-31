Необходимо е изграждане на дълбоководен буй, където претоварването от танкерите да се извършва по-далеч от брега. В момента много често те се претоварват в открито море и когато пристигнат, има фракции, които са изключително летливи, особено в горещите дни. Морска администрация е снабдена с уреди за измерване. И засега не са открити опасни вещества. Има обаче характерна миризма от изпаренията и автоматичното изпускане на клапаните, заради вътрешното налягане, което пък предпазва танкерите от пожар и взривове. Това обяви в Созопол министърът на околната среда и водите Манол Генов, който пристигна на форума „Синьо бъдеще за Черно море“, организиран от МОСВ и Община Созопол за Деня на Черно море – 31 октомври.

Генов поясни, че суровината, с която работи „Лукойл“, идва от различни източници, което води до различно качество на нефта – някои фракции са по-летливи, други по-тежки.

„Много скоро изпълнителната агенция ще разполага с по-съвършени уреди. До края на годината ще имаме мобилни станции за по-широко измерване на различни вещества в атмосферния въздух“, подчерта той.