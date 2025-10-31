Спектакълът на „балета на балетите“ по режисура на проф. Хикмет Мехмедов е на 3 ноември от 19 ч. в залата на Бургаската опера

Представлението на „балета на балетите“ по безсмъртната музика на П. И. Чайковски – „Лебедово езеро“, ще подари на почитателите на изящното изкуство несравними мигове на 3 ноември, понеделник, от 19:00 часа на сцената на Държавна опера – Бургас.

В главните роли на Одета/ Одилия и Принц Зигфрид влизат примабалерината на Софийската опера и балет Боряна Петрова и Емил Йорданов, премиер-балетист на националния културен институт и Държавна опера – Бургас. Забележителният спектакъл е носител на най-доброто от класическите балетни традиции – постановка, режисура и хореография на проф. Хикмет Мехмедов /след Мариус Петипа и Лев Иванов/.

От края на 2023 г. до лятото на 2025 г. премина изключително успешното турне на „Лебедово езеро“ в над 25 български града, като артистите на балетната трупа на Бургаската опера бяха посрещнати и изпратени с нестихващи овации от пълните зали.

Неоспорим факт е, че присъствието на „Лебедово езеро“ в творческия афиш е атестация за нивото на всяка балетна трупа.

Асистент-режисьор на великолепната постановка е примабалерината Веса Тонова. Репетитор на балетния състав на „Лебедово езеро“ е Галина Калчева, дългогодишна примабалерина на Бургаската опера, помощник-режисьор е Петър Тихолов. Изящните костюми са плод на творческия размах на покойната Цветанка Петкова-Стойнова, която се е погрижила за ръчното прикрепване на всеки един от камъните "Сваровски" по естетически издържаните сценични облекла на балетистите.

Впечатляващата сценография, пренасяща зрителите в пищния кралски двор и в мистичните сцени край езерото, е дело на всепризнатия майстор на сценографията Иван Токаджиев. Неслучайно „Лебедово езеро“ на проф. Мехмедов е считано за най-красивата постановка на безсмъртната балетна класика на родна сцена. За основен цвят на декора е избран синият – в различни нюанси. В част от сцените се използва и мултимедия, която е допълнително емоционално-смислов елемент от цялостното внушение.

В характерната роля – свръхдинамична и емоционална, с изключителен заряд и техническа подготовка, влиза японският балетист, който е част от трупата на Държавна опера – Бургас – Шун Кавафуне. Образът на злия магьосник Ротбарт, проклел Одета и нейните приятелки с жестока прокоба през деня да се превръщат в благородните красиви птици, а единствено след залез слънце те отново приемат човешки образ, представя солистът на балетната трупа към Държавна опера – Бургас Теодор Цаков.

Ролята на Кралицата, майка на Зигфрид, ще бъде изпълнена от Анелия Иванова, която представя образа с характерната му достолепие и аристократичност, като Волфганг ще се представи Божидар Комитов.

В мащабното представление вземат участие и: Малки лебеди – Калина Неделчева, Рафаела-Мария Кюл, Нанако Сато. Джулия Леци; Големи лебеди – Лая Рамон, Илина Константинова, Гергана Козарова, Рая Чакърова. В темпераментния Испански танц публиката в залата на Операта ще види: Рая Чакърова и Хару Накагава, в Неаполитански танц – Илина Константинова и Кирил Филипов, в Унгарски танц – Калина Неделчева, Джулия Леци, Патрик Гил и Стоян Фъртунов. Като изящните Невести на сцената излизат: Лая Рамон, Полина Паша, Рафаела-Мария Кюл и Гергана Козарова.

Във внушителния балетен спектакъл вземат участие и артистите от кордебалета на Държавна опера – Бургас.

За безсмъртната класика на Чайковски в четири действия „Лебедово езеро“ се смята, че трябва да се гледа поне веднъж в живота. Приказният сюжет, вълнуващата музика и смайващи костюми успяват да задържат вниманието дори на най-малките зрители – спектакълът е приеман изключително радушно от публиката в най-широк възрастов диапазон.

Тъй като балетното произведение е преработвано през годините, краят се изпълнява по различен начин, като развръзката е или щастлива, или драматична. В един от вариантите езерото поглъща влюбените в пътя им към отвъдното, а във втория краят е щастлив – Зигфрид побеждава злия магьосник и освобождава любимата си Одета от магията. В интерпретацията на проф. Мехмедов на финала властва Доброто.

Билети - на касата на Операта, каса "Часовника" /работи през цялата седмица/, на място - преди спектакъла, след 18.30 часа - на касата на Летен Театър Бургас, както и в мрежата на Grabo и Eventim.