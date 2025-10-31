Последен ден за подготовка на водачите

за предстоящия сезон, п

реди акция „Зима“ да започне. Тя стартира на 1 ноември в цялата страна.

Инициативата има за цел да повиши безопасността на движението през студените месеци и ще продължи

до края на ноември.

Обхваща както

шофьорите

, така и

пешеходците

, като акцентът е поставен върху отговорното поведение на пътя.

Акция "Зима“ ще премине в три етапа:

► Проверка на

готовността

на превозните средства за движение при зимни условия;

►

Насърчаване

на толерантността между участниците в движението;

►

Контрол

върху техническата изправност на автомобилите;

Съгласно Закона за движението по пътищата,

от 15 ноември до 1 март всички превозни средства, движещи се по пътищата, трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми

или гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 mm.

По време на кампанията

пътните полицаи ще напомнят на шофьорите

за значението на спазването на дистанция, умерената скорост и повишеното внимание към пешеходците, особено при намалена видимост.