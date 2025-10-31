Денонощният спешен център на болницата лекува най-тежките случаи благодарение на мултидисциплинарен екип и високи технологии

В „Сърце и Мозък“ – Бургас спешната помощ никога не спира. Високотехнологичният болничен комплекс разполага с денонощен спешен център, който приема пациенти в критично състояние и предлага лечение на изключително високо ниво. Благодарение на бързата реакция, модерната апаратура и отличната координация между специалисти от различни области, дори най-сложните случаи получават шанс за живот.

Бърза реакция и екипна работа – живот, спасен след разкъсване на аортата

На 19 октомври мъж постъпва по спешност с остра болка в гърдите и гърба и признаци на шок. Само за минути е извършена ехография на сърцето и скенер на гръдния кош, които показват животозастрашаващо разкъсване на аортата и натрупване на кръв около сърцето.

Кардиолози, реаниматори и кардиохирурзи формират „сърдечен екип“ (heart team) и започват подготовка за спешна операция.

В 4 часа сутринта на 20 октомври екипът, воден от д-р Якимов и д-р Гърковски, с анестезиолог д-р Адова, извършва сложна операция – протезиране на възходящата аорта и аортната дъга.

Въпреки тежкото кървене и настъпилите усложнения, лекарите продължават борбата с няколко повторни хирургични намеси, многократни кръвопреливания и хемодиафилтрация („щадяща диализа“) за стабилизиране на органите.

След дни на интензивно лечение пациентът започва да диша самостоятелно, бъбречната функция се възстановява, а само осем дни по-късно той вече е в отделението по кардиохирургия за рехабилитация.

Втори спасен живот – разкъсване на сърцето след масивен инфаркт

Шест дни по-късно, на 25 октомври, в спешния център на „Сърце и Мозък“ – Бургас е приет втори пациент, транспортиран от друго лечебно заведение. Лекарите установяват, че няма разкъсване на аортата, но има разкъсване на стената на сърцето, причинено от масивен инфаркт.

Състоянието му рязко се влошава и той изпада в шок. В хибридната операционна сформираният „сърдечен екип“ – д-р Якимов (кардиохирург), д-р Александров (кардиолог) и д-р Чобанова (анестезиолог) – извършват инвазивна оценка и откриват критични запушвания на две коронарни артерии.

Следва спешна отворена операция, при която са поставени два аорто-коронарни байпаса и е зашито разкъсването на сърдечната стена. Само три дни по-късно пациентът вече е в съзнание, диша самостоятелно и започва работа с рехабилитатор.

„Сърце и Мозък“ – Бургас: мястото, където спешността среща експертизата

Тези два случая са ясен пример, че спешният център на „Сърце и Мозък“ – Бургас не просто приема пациенти 24 часа в денонощието, а разполага с екипи и технологии, способни да се справят с най-сложните и животозастрашаващи ситуации.

Мултидисциплинарният подход, съвременната апаратура и непрекъснатата готовност на лекарите превръщат болницата в един от водещите центрове за спешна и високоспециализирана сърдечно-съдова помощ в България.

„Всеки спасен живот е резултат от екипна работа, бързи решения и човешка отдаденост. Горди сме, че в Бургас има място, където това е ежедневие,“ споделят от ръководството на болницата.