Правителството предостави на Община Бургас безвъзмездно право на строеж върху имот - публична собственост. Решението беше взето на днешното заседание на Министерски съвет и ще позволи на Община Бургас да изгради защитена лодкостоянка в кв. „Победа“. Съоръжението ще бъде на обща площ от 25 757 кв.м.

Предвижда се новата лодкостоянка да бъде с капацитет за 275 лодки, а средствата за изграждането ѝ се осигуряват от Инвестиционната програма за общински проекти на МРРБ.

Ще бъдат изградени 4 плаващи понтонни пирса за домуване на лодките на вода с дължина от 108 метра. Всеки пирс ще се състои от 9 понтона с дължина от 12 метра. Част от съоръженията ще бъдат закотвени и при необходимост ще могат да се местят.

Два мола ще ограждат лодкостоянката и ще осигуряват спокойни води в нейната акватория. По тях ще бъдат монтирани и филтрационни съоръжения.

Проектът предвижда изграждането на административна сграда, работилница, борса за продажба на риба, ледогенератори, тоалетни. Ще се обособят паркинг за автомобили и колесари, сух док за лодки и КПП.

Предвидени са също така рампа (слип, хелинг), гнездо за травел-лифт с товароподемност до 25 тона и Г-образен кран с товароподемност 10 тона осигуряващи пускането на вода на плавателните съдове, както и тяхното изваждане на сушата за съхранение или за извършване на ремонтни дейности. Предвидени са и Г-образни двутонни кранове за вадене на улова.

В зоните за швартоване на плавателните съдове ще бъдат поставени колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите. Ще има също така бензиностанция от контейнерен тип с 2 места за зареждане на лодките с гориво. Предвидени са и места за зареждане на лодки с електрически двигатели.

Освен това ще има още и приемна колонка за събиране на отпадъчни води от плавателните съдове, контейнери за отпадъци (малки и големи), канална помпена станция (КПС) за препомпване на отпадъчните води в градската канализация, трафопост, зелена площ, ограда, осветление и видеонаблюдение.

