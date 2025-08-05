Заради голяма авария на магистрален водопровод спират водата в над 30 населени места в област Бургас.



От ВиК дружеството информират, че от 7 часа сутринта на 5 август водоподаването ще бъде спряно в района на Бургас, Карнобат, Айтос и Камено и другите населени места, които се захранват от деривация "Камчия-юг".

Без вода ще останат градовете Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Българово и Камено, бургаският квартал "Ветрен", както и селата Прилеп, Лозарево, Черница, Славянци, Чубра, Климаж, Невестино, Сигмен, Искра, Зимен, Глумче, Соколово, Козаре, Хаджиите, Драгово, Чукарка, Кликач, Черноград, Поляново, Карагеоргиево, Пирне, Караново, Малка поляна, Свобода, Кръстина, Равнец и Братово.

Водоподаването ще бъде възстановено след приключване на аварийните дейности, добавят от ВиК-Бургас, но не уточняват колко време ще бъде нужно за ремонта на магистралния водопровод.

От дружеството се извиняват за причиненото неудобство.