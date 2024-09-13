В Районно управление - Созопол е получено съобщение за открито мъжко тяло, облечено във водолазен костюм, изхвърлено на скалите до местност «Акра» край Черноморец. При извършения първоначален оглед следи за насилствена смърт не са установени. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас, а самоличността му е в процес на изясняване. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Созопол.