Мъжко хоро се изви в сърцето на Странджа – във водопада Докузак, днес, по повод Богоявление. Ритуалът край село Стоилово е един от най-вълнуващите в региона. На Йордановден от водите по традиция беше спасен и Светият кръст.

„Честито Богоявление! Хубав празник с много ентусиазъм, цветове и музика! Благодаря на всички, които предпочетоха да го отбележим заедно край водопад Докузак! Благодаря на стоиловци - без инициативни домакини никое събитие не може да бъде толкова наситено и многобройно! Бъдете здрави всички, дано годината е плодородна!“, пожела кметът на Малко Търново Илиян Янчев.











































