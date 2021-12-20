Лек автомобил „Хюндай Теракан“, с бургаска регистрация, управляван от 32-годишна бургазлийка, е блъснала 49-годишен пешеходец от Карнобат, на пътя с. Люляково – с. Вресово, община Руен. Катастрофата е станала по неустановени до момента причини. Пешеходецът е загинал на място. Водачката получила охлузни наранявания от пътния инцидент, като е настанена за наблюдение в УМБАЛ – Бургас. Взета й е кръвна проба за употребата на алкохол и наркотични вещества. Работата по случая продължава.



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