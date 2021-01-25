Полицията в Малко Търново спря микробус с 720 кг. желязо, ето какво се оказа

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снимка интернет

Товарен автобус „Пежо Боксер“, с ямболска регистрация, управляван от 32-годишен мъж от ямболското село Завой, е бил спрян за проверка на 22-ри януари от служители от Районно управление – Малко Търново.

Установено е, че микробусът е натоварен с близо 720 кг. железни отпадъци, изкупени от 32-годишния мъж и негов 50-годишен съселянин от живеещи в региона. Според полицията двамата мъже са криминално проявени, като извършвали търговията с черни и цветни метали без да разполагат с необходимия за това лиценз. По случая е образувано досъдебно производство.

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