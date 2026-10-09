Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е установила нарушения и неоснователно получени суми за над 1 млн. евро при проверки в аптеки в страната, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Проверките са извършени съвместно с Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), Икономическа полиция към МВР и Министерството на здравеопазването.

Несъответствия и в данните за лекарствата

Контролните органи са проверили 21 аптеки на територията на 12 области. Нарушенията са свързани с отпускането на лекарствени продукти, при които националният номер на лекарството не съвпада с продуктовия код (GTIN).

В резултат на проверките са установени неоснователно получени средства в размер на над 1 млн. евро, посочват от НЗОК.

Подготвят контрол в реално време

Заради констатираните нарушения Здравната каса е изискала допълнителна техническа информация от "Информационно обслужване" АД, включително за 2025 г.

В координация с дружеството, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти се предприемат действия за въвеждане на контрол в реално време.

Целта е да се предотвратят подобни нарушения при отчитането и заплащането на лекарства.

От НЗОК заявяват, че ще продължат да засилват контрола, за да гарантират законосъобразното разходване на публичните средства.