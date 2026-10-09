Създателката на финансовата пирамида OneCoin Ружа Игнатова е жива и няма данни да е настъпила нейната смърт. Това заяви началникът на сектор „Издирване“ в СДВР главен инспектор Емил Стоянов в интервю за „Телеграфно подкастът“.

„Ружа Игнатова е жива. Чисто по оперативни данни или от приятелски чужди служби нямаме налична информация нито за промяна на визията, нито за това, че е настъпила смърт. За нас е жива и за всички е жива! Издирваме я“, категоричен е Стоянов.

Той посочи, че според данните им издирваната няма българско гражданство, а германско. По думите му тя разполага с неограничен финансов ресурс, което улеснява заличаването и промяната на самоличността ѝ. Към момента Игнатова се издирва в цял свят чрез Интерпол, както и от службите в България, Германия и САЩ, като ФБР предлага награда от 5 млн. долара за информация.

В интервюто главен инспектор Стоянов разкри и детайли за натовареността на столичната полиция. В момента СДВР издирва 1502 човека, като в сектора работят около 25 оперативни работници. Това налага някои от тях да издирват между 60 и 80 души едновременно. Експертът посочи, че ако не бъдат открити тяло или останки, дадено лице се издирва в продължение на 20 години или до навършване на 100-годишна възраст.

Стоянов призова гражданите да не се водят по мита, че трябва да изминат 24 часа, преди да подадат сигнал за изчезнал близък. „Обявяването на лице за издирване става веднага. След 24 часа един човек вече може да е на друг континент“, обясни той и допълни, че реакцията на полицията в първите часове е мигновена.

Като най-тежкия случай в своята над 30-годишна кариера началникът на „Издирване“ посочи шесторното убийство в Нови Искър навръх Нова година. Той е бил сред първите, видели тялото на убиеца Росен Ангелов, след като се е барикадирал и самоубил в изоставена къща в село Луково.