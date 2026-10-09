Пожарът, който избухна в следобедните часове във вилна зона „Пирамидата“ край бургаското село Изворище, вече е локализиран. Огънят е обхванал площ от около 2000 декара, съобщава БНТ.

Заради силния вятър пламъците са се разпространили бързо към съседните населени места Брястовец и Драганово. В усилията по овладяване на стихията са се включили девет противопожарни автомобила, местни жители, доброволци и тежка техника за изграждане на защитни просеки.

Стихията е нанесла материални щети във вилната зона на Изворище, където са засегнати няколко дворни места, една необитаема постройка и овощна градина. В района все още има силно задимяване, като вятърът отнася дима в посока село Драганово.

По-рано през деня огънят възникна в района на вилната зона, като първоначално пламъците достигнаха опасна близост до къщите на хората и наложиха изпращането на четири екипа на пожарната.

Дежурни противопожарни екипи ще останат на място до окончателното потушаване на всички тлеещи огнища.