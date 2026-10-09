Турция е представила ново предложение на Украйна и Русия за налагане на мораториум върху военните действия в Черно море с цел гарантиране на безопасността на корабоплаването. Планът предвижда обособяването на отделни маршрути за граждански кораби в зависимост от тяхната принадлежност, съобщава турският вестник Milliyet.

Според изданието Анкара предлага създаването на коридор за сигурност до Босфора по бреговете на Румъния и България, който да се използва от украински кораби. За руските плавателни съдове е предвиден отделен маршрут, преминаващ покрай бреговете на Грузия и Турция.

В момента продължават консултациите по документа. Очакванията са, че при постигане на консенсус може да бъде подписано споразумение, аналогично на зърнената сделка от 2022 г. Новият документ обаче ще обхваща всички търговски кораби и ще задължи воюващите страни да прекратят атаките срещу тях.