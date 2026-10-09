Безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в три лечебни заведения ще се проведат в Бургас от 14 октомври. Градът отново се откроява с най-мащабната програма в Националната кампания срещу рака на гърдата, организирана от Сдружение на Жените мотористи МПауърд България в партньорство с Българското дружество за борба с рака на гърдата (BBCA).

Инициативата се осъществява с официалната подкрепа на Община Бургас. На 17 октомври 2026 г. Бургаският мост ще бъде осветен в розово — символ на надеждата и съпричастността към жените, които преминават през изпитанията на заболяването.

Светлината му ще отправи и послание към всяка жена: грижата за собственото здраве заслужава време и внимание.

Кампанията в морския град стартира съвсем скоро – още на 14 октомври.

Тазгодишната програма включва общо девет дни за прегледи, разпределени между:

• Диагностично-консултативен център „Ел-Масри“ — с участието на д-р Адем Хаджимехмед, на 14 и 15 октомври 2026 г.

• УМБАЛ „Дева Мария“ — с участието на д-р Тинка Арнаудова, на 15, 19, 22, 28 и 29 октомври 2026 г.

• Комплексен онкологичен център – Бургас — с участието на д-р Ани Драголова, на 16 и 17 октомври 2026 г.

За първи път към кампанията се присъединява и КОЦ – Бургас, разширявайки възможностите повече жени да се възползват от безплатните прегледи.

Организаторите благодарят на лекарите и екипите на лечебните заведения за отделеното време, професионализма и човешкото отношение, с които превръщат каузата в реална грижа.

Тази година към инициативата за първи път се включват Hooligans MC Burgas и New Race MCC, заедно с дългогодишните съмишленици от Морски братя MCC, Българско Чопър Общество и Born Free MCC.

Сдружението отправя сърдечна благодарност към мъжете мотористи за тяхната солидарност и подкрепа. Присъствието им носи ясно послание: женското здраве е обща кауза, която засяга всяко семейство. Зад нея стоят обичта към майките, съпругите, сестрите, дъщерите и приятелките и желанието те да бъдат здрави.

Любовта към пътя събира мото общността, а грижата за хората ѝ дава още една причина да бъде заедно.

Страхът и забързаното ежедневие често оставят профилактичния преглед за „друг път“. Кампанията кани жените да направят тази важна крачка сега — с внимание към себе си и с подкрепата на близките си.

„Не отлагайте прегледа заради страх или липса на време. Отделете време за себе си — вашите мечти, прегръдки и присъствие са незаменими за хората, които ви обичат“, е посланието на организаторите.

След прегледа поканата е да „предадете нататък“: подайте ръка на поне една близка жена — майка, сестра, дъщеря, приятелка или колежка — и я насърчете също да се прегледа. Един разговор, една прегръдка или думите „Ще дойда с теб“ могат да ѝ дадат необходимата увереност да запише своя час.

Нека грижата за себе си се превърне в жест на подкрепа към още една жена.

Организаторите канят медицинските специалисти, които желаят да участват като доброволци, да се присъединят към кампанията. Повече информация и формуляр за участие: www.bbca.bg/join.