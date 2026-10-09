Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас и Тракийският университет в Одрин, Република Турция, подписаха споразумение за сътрудничество, поставящо основите на дългосрочно партньорство в областта на медицината, науката и обучението на специалисти.

Бургаската делегация беше водена от кмета на Бургас Димитър Николов. Документът беше подписан от директора на Детската болница д-р Благомир Здравков и ректора на Тракийския университет проф. д-р Мустафа Хатиплер. На срещата присъстваха още доц. д-р Даниел Петков, декан на Медицинския факултет, и зам.-ректорът доц. д-р Стоян Христов.

Споразумението предвижда обмен на медицински специалисти и преподаватели, споделяне на добри клинични практики, съвместни научни изследвания, както и възможности за специализация и професионално развитие. Сред обсъдените направления са детското здравеопазване, генетиката, трансплантациите и животоспасяващите медицински интервенции.

По време на срещата директорът на Детската болница д-р Благомир Здравков представи възможностите на лечебното заведение и основната му мисия – осигуряване на качествена, съвременна и комплексна медицинска грижа за децата.

„Този договор е основополагащ за международното сътрудничество на Детската болница „Света Анастасия“. Надяваме се да поставим началото на много успешни съвместни проекти, които да допринесат за развитието на медицината и за по-добрата грижа за нашите пациенти“, посочи д-р Здравков.

Ректорът на Тракийския университет проф. д-р Мустафа Хатиплер подчерта значението на партньорството и възможностите за обмен на знания и опит между двете институции.

„Това няма да бъде само един договор. Полагаме основите на братството в здравеопазването“, заяви проф. Хатиплер. Той определи инициативата като възможност за изграждане на устойчиви връзки между медицинските специалисти и академичните общности на България и Турция.

В рамките на разговорите бяха обсъдени и първите конкретни стъпки за съвместна научна дейност. Сред предложенията е провеждането на изследване в областта на генетиката с участието на специалисти от двете институции.

Още този месец се очаква екип от преподаватели и лекари от Тракийския университет да посети Бургас. Представители на университета ще бъдат поканени и за участие в Медицинския форум в града през ноември.

Партньорството създава възможности за разширяване на международния обмен и за развитие на съвместни инициативи извън традиционните европейски програми за мобилност.

По време на срещата беше подчертано, че сътрудничеството между двете институции няма да се ограничава до формалното подписване на документа, а цели изграждането на трайни професионални и научни връзки.

Подкрепа за партньорството беше изразена и от представители на дипломатическите институции. Генералният консул на България в Одрин отправи поздравления по повод инициативата, а турският консул в Бургас Толга Оргун поздрави екипа на Община Бургас за усилията му в развитието на детското здравеопазване.

Кметът на Бургас Димитър Николов подчерта значението на международното партньорство за развитието на детското здравеопазване.

„За нас е изключително важно, че Детската болница „Света Анастасия“ изгражда партньорства с водещи медицински и академични институции. Вярвам, че когато споделяме знания, опит и добри практики, можем да постигнем много повече. Това сътрудничество отваря нови възможности за нашите лекари, за развитието на медицинската наука и най-вече за децата, които имат нужда от качествена и съвременна медицинска грижа. Защото детското здраве няма граници, а нашата обща отговорност е да осигурим на всяко дете възможно най-добрия шанс за здраве и живот“, заяви Димитър Николов.

Подписаното споразумение е още една стъпка към утвърждаването на Бургас като център за развитие на съвременни медицински услуги, научни изследвания и международно сътрудничество в интерес на детското здраве.

