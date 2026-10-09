Жена беше намерена убита днес в апартамент в Пловдив. За престъплението е задържан 14-годишният син на жертвата, съобщи Нова тв.

Тялото на 45-годишната жена е открито на адрес в жилищна кооперация в район „Северен“.

"Местопроизшествието е запазено, а при първоначалния оглед в присъствие и на медицински екип са открити следи от насилие. Под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство. Като заподозрян за умишленото причиняване на смъртта на жената за срок до 24 часа е задържан 14-годишен тийнейджър", съобщиха от полицията.

Смъртта е причинена умишлено, потвърдиха от МВР, а от прокуратурата - че конфликтът е битов. Предполага се, че между майката и сина ѝ избухнал скандал, след който момчето намушкало майка си с нож. Младежът е задържан за 24 часа. Ще му бъдат повдигнати обвинения.

На този етап от разследването за непълнолетния са придобити данни, че официално се води адресно регистриран в друго населено място, посочиха от полицията. Във въпросния апартамент в Пловдив пребивава отскоро заедно със семейството си, след като е бил приет да учи в ново училище.

По разкази на очевидци полицейските екипи пристигнали на място около 10:30 ч. сутринта. Малко по-късно от сградата бил изведен ученикът с белезници. Съседи разказват, че майката и синът се нанесли в жилището преди около два месеца.

От справка в Министерството на социалната политика спрямо него не се е налагала намеса до момента. Отзивите за ученика от Министерството на образованието са положителни, не е имало индикации за девиантно поведение.