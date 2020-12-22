Безсмъртни зад волана: 37-годишен шофьор кара с 2,41 промила в Черноморец, 20-годишен младеж с 1,97 промила се перчи с джип „Мерцедес“ в Бургас

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Служители от Районно управление - Созопол спрели за проверка лек автомобил „Тойота 4 Рънър“, с американска реигстрация, управляван от 37-годишен мъж от Черноморец, като установили, че същият шофира след употреба на алкохол с концентрация - 2,41 промила. Водачът отказал да даде кръв за химичен анализ. Задържан е за срок от едно денонощие. По случая е образувано бързо производство.

На бургаската улица „Струга“ служители от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Бургас спрели за проверка лек автомобил „Мерцедес ML 270 CDI“, с бургаска регистрация, управляван от 20 годишен бургазлия. Установено е било, че младежът шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1.97 промила. Бургазлията е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

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