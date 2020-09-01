Трагедията в морето край Солниците: 66-годишен бургазлия е удавникът, тръгнал към аптеката сутринта

Полицията установи самоличността на мъжа, чието тяло изплува край Солниците в Бургас. Както БургасИНФО съобщи, около 09,06 ч. в Пето Ру Бургас е получено съобщение за това, че в морето около Бункера е открито тялото на възрастен мъж. Половин час по-късно в полицейското управление е получено съобщение от близките му за това, че в последните дни мъжът бил психически нестабилен и нямат връзка с него, като е излязъл дома си в к-с „Изгрев“ и заявил, че отива до аптеката с личния си автомобил.

При извършевия оглед в близост до Бункера е открит автомобила на 66-годишния бургазлия. Тялото ме у откарано да аутопсия в отделение Съдебна медицина.