Шофьор на „Пежо” блъсна 14-годишен велосипедист на ул. „Индустриална” и избяга

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снимка интернет

14-годишен велосипедист е получил контузия на дясното коляно. Детето е било блъснато на 24-и август около 13.18 ч. на бургаската улица “Индустриална”, до фирма “Мирко”. Ударил го е лек автомобил “Пежо Експерт”, с хасковска регистрация, управляван от 49-годишен мъж от хасковското село Лозен. Той е отнел предимството и е блъснал движещия се по велосипедната алея велосипедист. Детето, което е от село Руен, е с контузия на дясното коляно, без опасност за живота. То е прегледано в УМБАЛ – Бургас и освободено за домашно лечение.

След допускане на пътния инцидент водачът на лекия автомобил напуснал местопроизшествието и е издирен допълнително.

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