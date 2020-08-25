Шофьор на „Пежо” блъсна 14-годишен велосипедист на ул. „Индустриална” и избяга

14-годишен велосипедист е получил контузия на дясното коляно. Детето е било блъснато на 24-и август около 13.18 ч. на бургаската улица “Индустриална”, до фирма “Мирко”. Ударил го е лек автомобил “Пежо Експерт”, с хасковска регистрация, управляван от 49-годишен мъж от хасковското село Лозен. Той е отнел предимството и е блъснал движещия се по велосипедната алея велосипедист. Детето, което е от село Руен, е с контузия на дясното коляно, без опасност за живота. То е прегледано в УМБАЛ – Бургас и освободено за домашно лечение.

След допускане на пътния инцидент водачът на лекия автомобил напуснал местопроизшествието и е издирен допълнително.