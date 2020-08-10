17-годишен велосипедист се заби между двете врати на лек автомобил в Средец, той и спътникът му пострадаха

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снимка интернет

Двама младежи са пострадали при инцидент с колело. На 9-и август около 20.05 ч. на кръстовището на улиците „Цвятко Радойнов” и „Странджа” в Средец 17-годишен велосипедист от Средец, навлизайки в кръстовището отнема предимството на правомерно движещия се лек автомобил „Мерцедес С 350 Д”, с бургаска регистрация, управляван от 21- годишен мъж от Средец. Велосипедистът се удря между двете врати. От катастрофата пострадали велосипедиста и неговият 14-годишен спътник. Двамата са отведени в УМБАЛ – Бургас – 17-годишният е настанен за лечение в отделение „Неврохирургия”, без опасност за живота, а приятеля му е прегледан и освободен за домашно лечение.

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