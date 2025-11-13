Минималната работна заплата ще бъде 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., реши Министерският съвет на днешното си заседание, съобщиха от правителствената пресслужба. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лева спрямо сегашната ѝ стойност. Минималната часова работна заплата ще достигне 7,31 лева (3,74 евро).

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% и заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата, на професионалните приемни семейства, както и на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от бюджета.

Новият размер на минималното възнаграждение е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Той е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за минималните работни заплати в Европейския съюз, която предвижда те да са 50% от Брутната средна работна заплата.

Предложеният размер от 1213 лева отговаря на прогнозите за ръста на Брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България, информираха още от кабинета.