Седем потънали кораба, опасения за сигурността на корабоплаването и остри обвинения срещу правителството за бездействие в Черно море. Представители на ГЕРБ–СДС и „Демократична България“ отправиха критики към кабинета след поредния морски инцидент в българската изключителна икономическа зона, при който бяха спасени 19 души. От ГЕРБ обвиниха управляващите, че омаловажават заплахите и не предприемат достатъчно мерки за сигурността, а от ДБ настояха президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Поставени бяха и въпроси за защитата от дронове, икономическите рискове и готовността на страната да реагира на нарастващото напрежение в Черноморския регион.

ГЕРБ–СДС

Идеята на правителството е до такава степен да обезличи темата с нападенията в Черно море, че те тотално да изчезнат от ефира, и това наблюдаваме втори пореден ден, коментира Георг Георгиев от ГЕРБ – СДС пред журналисти в парламента по повод потъналия кораб GAS HUSKY на около 50 мили източно от Бяла.

Всички 19 души от екипажа на кораба бяха спасени. Товарен кораб под сомалийски флаг преди ден също подаде сигнал за бедствие в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

Корабите стават седем и това, което прави в момента правителството, е не просто безотговорно, то е опасно, вредно, и когато става дума за приоритети от сорта на свързаност, с която толкова се хвали премиерът Радев, нека да погледне в очите европейските партньори, които ще дойдат в България и ще коментират темата, коментира Георгиев. Каква сигурност в най-опасното море в света, каква търговия, какво корабоплаване, каква свързаност и какъв среден коридор в Черно море, което е по-опасно от Ормузкия проток, заяви той.

Георгиев подчерта, че не се пита чии са корабите, не се повдига темата за Русия и темата за сигурността в Черноморския регион и за мира, който правителството иска. Ако Румъния вече има няколко унищожени дрона, ние само преди дни наложихме резерви върху декларацията от Дъблин, която таргетира изключително важен за България въпрос от 2022 г., когато Русия каза, че държавите, които са се присъединили от определен момент в НАТО, трябва да излязат от алианса, коментира Георг Георгиев.

По думите му, в момента не се говори за сигурност на корабоплаването, доставки, търговия, туризъм, а само за статистиката, че имаме спасени хора и е извършена операция. Много успешно пропагандата успя да заглуши, но мога да кажа на правителството, че с всички сили, които имаме на публична комуникация и медийно присъствие, няма да го позволим и всеки път, когато има подобни нападения, ние ще излизаме и ще ги огласяваме, защото сигурността на страната ни е компонент от общата сигурност на Европа, каза той.

Христо Гаджев от ГЕРБ – СДС заяви, че един от безспорните успехи на правителството е, че остави Черно море да бъде превърнато в най-опасното море в света. „Правителството се държи като статист, който само регистрира ударите в нашата зона в Черно море, което се отразява на всички данъкоплатци, тъй като спасителните операции струват пари и замърсяванията се отразяват на българския туризъм“, каза Гаджев. „Освен ако не е някаква потайна стратегия на правителството за развитие на нови туристически възможности догодина, като екскурзия с дрон, гледане на живо потопяване на кораб“, коментира депутатът.

На въпрос дали подкрепят искането на „Демократична България“ за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, Гаджев отговори, че при положение, че има поредни атаки е хубаво и президентът да каже своето мнение. Разбрахме, че вицепрезидентът се е върнал в БТА, хубаво е да има някаква реакция от президентската администрация, добави той.

Тази година бюджетът за въоръжение за първи път изпреварва парите за инфраструктура и това не е случайно, а се дължи на договорените от миналото правителство пари по SAFE (Финансов инструмент на ЕС „Мерки за сигурността на Европа“ – бел.ред). Въпросът, който е редно да се зададе към правителството, е колко от 1,2 млрд. евро капиталови разходи за Министерството на отбраната всъщност ще отидат за сигурността на Черно море –отговорът е под 1%, каза Христо Гаджев.

България тепърва разглежда възможностите за включване на антидрон системите, а Румъния вече ги употребява, допълни Георг Георгиев.

„Демократична България“

„Настояваме президентът Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Причините са две. Седми потопен кораб, все още не знаят какви са причините за първия потопен кораб и кой го е потопил. И на второ място, искането на Русия, по време на срещите в Абу Даби, да се възстановят геополитическите граници от 1997 г. Ако си спомняте, тогава България не беше в НАТО.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев пред журналист в парламента.

Той е категоричен, че от първия КСНС до момента не са взети никакви мерки. „И не само това – когато нашите съюзници ни осигуриха самолет, който да наблюдава Черно море, това което управляващите направиха е да не дадат заповед да бъдат унищожени дроновете, които потопиха поредния кораб. В резултат на това, по българските брегове в момента има 421 контейнера.“

„Ние от „Демократична България“ настояваме управляващите още тази седмица да включат в дневния ред на Народното събрание нашето предложение за създаване на междуведомствено звено към Съвета по сигурността към Министерския съвет. То трябва да анализира икономическите рискове за държавния бюджет и българския бизнес, произтичащи от кризата в Черно море. Припомням, че преди повече от 20 години е функционирало подобно звено, което постоянно е оценявало рисковете за икономиката, свързани със затрудненията при превоза на товари. Настояваме предложението ни да бъде разгледано още тази седмица“, заяви Йордан Иванов, председател на Комисията по транспорт и съобщения.

Божидар Божанов заяви, че ДБ ще поискат изслушвания и временна комисия, която да разгледа системните злоупотреби на службите. Според Божанов, казусът с Ива Михайлова и информацията за натиск от страна на ДАНС върху нея е само поводът за сформирането на такава комисия, защото това е пореден случай на злоупотреба с правомощията на службите.