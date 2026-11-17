Теодора Кирилова, старша медицинска сестра в УМБАЛ „Сърце и мозък“ в Бургас е предложена за удостояване с „Почетна значка на Община Бургас“ за проявените от нея смелост, хуманност и гражданска доблест при спасяването на ранени във верижната катастрофа на АМ "Тракия" от 10 ноември т.г.. Инициативата е на кмета Димитър Николов, който вече е внесъл предложението за разглеждане от общинския съвет. Кирилова се отличи с изключителна самоотверженост по време на инцидента. Докато пътувала към работното си място, тя самата се оказала сред участниците в катастрофата. И незабавно се насочила към ранените, за да им окаже помощ с личната си аптечка. Превързвала рани, спирала кръвотечения и съдействала за извеждането на хора от опасните автомобили и участъци.